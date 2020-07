Bares reabrirán pronto en condado de Butte Video Credit: KHSL - Published 3 weeks ago Bares reabrirán pronto en condado de Butte Aunque el estado ya señalo medidas de apertura para bares, y otros negocios de la fase tres Algunos dueños se están tomando su tiempo y no abrirán todavía. 0

shares ShareTweetSavePostSend 6:30 open a partir de este viernes 12 de junio los bares y otros establecimientos podán reabrir al úblico. Johan castellanos hablo con el dueño de university bar en chico, johan que medidas esá tomando. Me dijo que estan pensando en instalar vidrios para separar las mesas, entre otras medidas y que definitivamente las personas tendán que esperar ás. Aí que hay que prepararse para ás colas. El cinco de junio el estado de california presento nuevas gías, para que ás negocios de la fase tres pudieran reabrir como parte de la fase dos extendida, solo en algunos condados, a partir del viernes doce de junio. Negocios como bares, museos y gimnasios ente otros lo podán hacer, pero con restricciones. Sin embargo hay bares como university sports bar en chico, que prefieren tomarse su tiempo. Estamos planeando en abrir la póxima semana, probablemente el jueves para tener todas las medidas de salud que han establecido hasta la fecha.". Y es que las regulaciones del estado no son pocas. En total son diez áginas que los dueños de bares y otros negocios deben seguir. Aqí se les indica que deben tomar medidas como entrenamiento para personal acerca del covid-19, medidas de distanciamiento social y protocolos para desinfectar, entro otros. Pero esto implicara menos gente en university bar. "la capacidad de university bar son 230 personas. Probablemente nos encargaremos que no hayan ás 70 personas en el lugar". Los hermanos martinez organizan eventos como noches latinas en chico. Para ellos la reapertura debe hacerse pero con precaucón. "pienso que va a ser diícil poder regresar a lo normal, a lo que nosotros pensamos que es normal. Pero a lo ltimo vamos a tener que hacer alún tipo de precaucón o regla para saber que todos vamos a estar bien y para cuidar la salud de los latinos. Aunque los bares podán reabrir, abk events dice que por lo pronto no realizaran eventos masivos. Para nosotros que estamos haciendo los eventos grandes va a estar un poquito ás diícil y creo que va a tomar poquito ás tiempo". Aunque el condado dice que apoyara a los establecimientos , que decidan abrir a partir del viernes 12 de junio, tambén indican que el condado no recomienda hacerlo todaía. Seún el condado los dueños de algunos gimnasios se han contactado con ellos para recibir indicaciones, pero hasta la fecha los dueños de los bares no







