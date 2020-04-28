Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Merakey Celebrates Its Pennsylvania Class Of 2020

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:48s - Published
Merakey Celebrates Its Pennsylvania Class Of 2020

Merakey Celebrates Its Pennsylvania Class Of 2020

More than 30 graduates from sites across the commonwealth logged on and were recognized.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

WELL WOODY CREDITS HIS MOM FORWAKING HIM UP FOR SCHOOL ONTIME.THE AFTER THE GRADUATIONCEREMONY THE KIMMEL SENTLETTER HOST VIRTUAL AFTERPARTY FROM 7:00 UNTIL 8:30TONIGHT.YOU CAN WATCH THE CEREMONYLIVE ON CBSN PHILLY.MEANWHILE HERE IS A LOOK ATANOTHER VIRTUAL GRADUATIONCEREMONY HONOR OF THE CLASS OF2020.HELD CEREMONY FOR ITSPENNSYLVANIA STUDENTS IN ITSAUTISM AND EMOTIONAL SUPPORTPROGRAM.AND MORE THAN 30 GRADUATESFROM SITES ALL ACROSS THECOMMONWEALTH LOGS ON AND WERERECOGNIZEDMENT SOME WORE THEIRCAPS AND GOWNS TO CELEBRATE.THE CEO SALUTED ALL OF THEGRADUATES.MEMBERS OF THE CLASS 20620,YOU HAVE OVERCOME COUNTLESSOBSTACLES ON YOUR PATH TO ADIPLOMA.YOU HAVE WORKED HARD.AND YOU'VE NEVER WAVERED.





Tweets about this


Related videos from verified sources

University Of Pennsylvania Honors Graduating Class With Virtual Conferral Of Degrees [Video]

University Of Pennsylvania Honors Graduating Class With Virtual Conferral Of Degrees

The university will also host an in-person ceremony for the class of 2020 next May.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:28Published
5-Year-Old Girl Takes Over Virtual Kindergarten Class In Pennsylvania [Video]

5-Year-Old Girl Takes Over Virtual Kindergarten Class In Pennsylvania

Five-year-old Blakely decided to play school while her mother was out of the room.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:37Published