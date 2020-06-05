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8 a.m. COVID-19 update

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8 a.m. COVID-19 update
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EPS.KANSAS CITY, MISSOURI RIVERLEAST NEW CORONAVIRUS CASEONLINE MONDAY MISSOURI REPORTEDIT MORE THAN 14 THOUSAND ANDSEVEN WITH 819 DESK.TO INCREASE PIECE OF A HUNDREDAND EIGHTY G 1K PIECES INTENDEDSINCE WEEKENDS, NO NUMBERS.IT’S A STATE REPORT YOUR MORETHAN 10,000 TO 600K BASES WITH236 DEATH.SYDNEY INCREASE THE 257 CASESAND AND FOR YOUR DESK FORNUMBERS RELEASED FRIDAY FRIDAY.AND THIS FRIDAY THERE WILL BEFREE COVID-19 TESTING AND INJOHNSON COUNTY CAMP EXIST.KENNY DEPARTMENT WILL HOST THEDRIVE-THRU TESTING THE CALLPUNCH BOWL OF PRODUCTIVITYCENTER OFFSET SOUTH VALLEY.THEY RODE RODE IN ON A LATHE THEFROM NOT A.M.

UNTIL 1 P.M.

ORUNTIL SUPPLY HAS RUN OUT OUT.IT’S A FIRST COME FIRST SERVEBASIS FOR ANYONE WITH OR WITHOUTSYMPTOM.AND THERE WILL BE FREE CURRENTVIRUS TESTING TODAY ATE ANDPLAYED BY COUNT MONEY BEING HELDUP BY THE MISSOURI DEPARTMENT OFHEALTH AND SENIOR SERVICES ANDTHE MISSOURI NATIONAL GUARDHARD.IT’S ALL PART OF THE LARGERSCALE COVID-19 TIME OR CROSSMAN,MISSOURI.IT’S FROM 7 A.M.

TO 7 P.M.

INPIKE COUNTY ARE THREE MIDDLESCHOOL.YOU CAN READ STRONG-MINDED THELINK ON YOUR SCREEN OR THENUMBER ON YOUR SCREEN WALK INAND IT WILL BE TESTED



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