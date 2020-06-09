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New York Assembly lawmakers repeal 50-A law shielding police records, bill goes to Cuomo for signature
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:12s - Published
New York Assembly lawmakers repeal 50-A law shielding police records, bill goes to Cuomo for signature

New York Assembly lawmakers repeal 50-A law shielding police records, bill goes to Cuomo for signature

The law that shields police records in New York State has been repealed by Senate and Assembly lawmakers.

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AND DEVELOPINGTONIGHT... STATELAWMAKERS HAVEPASSED SEVERALBILLS AIMED AT POLICEREFORM.AS NIKKI DEMENTRIREPORTS -- ONE BILLWILL MAKE IT HARDERFOR DEPARTMENTS TOHIDE OFFICERS'PASTS.A REPEAL OF 50-A ISTHE CENTERPIECE OFA PACKAGE OF POLICEREFORMS IN ALBANY."THE SENATE WILLCOME TO ORDER.""ASSEMBLY"THE REPEAL WOULDNO LONGER HIDEPOLICE DISCIPLINARYREPORTS FROMPUBLIC RECORD.IT IS ONE OF THE FOURCORNERSTONES OFTHE GOVERNOR'S "SAYTHEIR NAME"INITIATIVE THAT CAMETOGETHER AFTERGEORGE FLOYD'SDEATH."AND PEOPLE ARESAYING IT IS ENOUGHAND IT IS ENOUGH.

IT'STHE SAME THINGOVER AND OVER ANDOVER AGAIN."CALLS TO REPEAL THECIVIL RIGHTS LAWROOT INTRANSPARENCY.WHILE OPPONENTS SAYTHE REPEAL COULDMAKE PERSONALINFORMATION PUBLIC."THERE'S NO HONESTDECENT POLICECHIEF, THERE'S NOHONEST DECENTPOLICE OFFICER, WHODOES NOT WANT TOMAKE SURE THE BADCOPS ARE HELDACCOUNTABLE.

THEQUESTION, OFCOURSE, IS HOW BESTDO WE DO THAT?

WEDON'T DO IT BY TAKNGTHE CIVIL RIGHTSAWAY."WESTERN NEW YORKSENATORS CHRISJACOBS, ROB ORTTAND MICHAELRANZEHOFER ALSOVOTED NO.IN A 40-22VOTE."THE BILL HASPASSED."THAT SENT IT TO THESTATE ASSEMBLY."PEOPLE KEEPTALKING ABOUT THIS ISAGAINST SOMEBODY.THIS IS NOT AGAINSTANYBODY.

THIS IS FORSOME PEOPLE.

THIS ISFOR MANY MOTHERS,GRANDMOTHERS ANDPARENTS WHO QUITEHONESTLY LOOK LIKEME.

IT'S FOR THEM.""WE ALL CLAMOR FORAND DEMAND MORETRANSPARENCY ANDSO I THINK THAT WASTHE GOAL AND I THINKIT WILL BE MET."ASSEMBLYMANPATRICK BURKE SAYSHIS EARLIERCONCERNS WEREIRONED OUT."101-43"REPEALING 50-A ISONE OF 10 BILLS THATIS PART OF A POLICEREFORM PACKAGESENATE DEMOCRATSPUT TOGETHER.THE SENATE ANDASSEMBLY HAVEPASSED SEVERALOTHERS.THEY INCLUDE THE"ERIC GARNER ANTI-CHOKEHOLD ACT,"AND A BILL REQUIRINGSTATE POLICE TOWEAR BODYCAMERAS."AS SOON AS THEBILLS ARE PASSED, IWILL SIGN THEM INTOLAW HOPEFULLYTHIS WEEK."ND, 7EWN.



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Joey D RT @ABC7NY: JUST IN: Both the New York State Senate and Assembly approved the repeal of the 50A law on Tuesday, which prevents the public f… 4 hours ago

GaussJylle

Jylle Benson-gauss RT @France24_en: In #NY, lawmakers voted on Tuesday to repeal a decades-old law that shields police officers' disciplinary records from the… 4 hours ago

WAMCNews

WAMC News The New York Assembly and Senate have approved the repeal of a measure that’s been used to shield police disciplina… https://t.co/SxedC1JQOn 7 hours ago

GHofmar

GHofmar RT @nikkidementri: On Tuesday, both the New York State Senate and Assembly voted to repeal 50-A. The legislation will now go to Governor An… 7 hours ago

WXXINews

WXXI News The New York Assembly and Senate have approved the repeal of a measure that’s been used to shield police disciplina… https://t.co/HujCdCygax 7 hours ago

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FRANCE 24 English In #NY, lawmakers voted on Tuesday to repeal a decades-old law that shields police officers' disciplinary records f… https://t.co/EeKYkHjGA4 8 hours ago


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