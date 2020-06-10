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Severe weather its Nebraska and Iowa
Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 02:23s - Published
Severe weather its Nebraska and Iowa
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MORNING...AFTER THAT NIGHT OFSTORMS.RAIN...WINDS...AND EVEN HAILPOUNDED MUCH OFEASTERN NEBRASKAAND WESTERN IOWA.THERE WERESEVERAL TORNADOWARNINGS ACROSSSOUTHEASTNEBRASKA...INCLUDING THE AREANEAR FAIRBURYWHERE THERE WAS AREPORT OF ATORNADO ON THEGROUND.THERE ARE NOREPORTS OF ANYINJURIES.THAT SAME STORMSYSTEM CAUSEDTREE DAMAGEACROSS THE METRO...AND EVEN SOMESTREET FLOODING INBELLEVUE.THOSE ROADS AREOPEN AGAIN...AS MANY PREPARE TOCLEAN UP.3 NEWS NOWREPORTER DANIELLEDAVIS JOINS US LIVEFROM THE STORMTRACKER WITH ALOOK AT WHAT THATSTORM LEFT BEHIND.POWER CREWSSPENT THE NIGHTWORKING TORESTORE POWER TOTHOUSANDS OFPEOPLE ACROSS THEAREA.THIS IS THE LATESTLOOK AT THE O-P-P-DPOWER OUTAGE MAP.RIGHT NOW IT SHOWS463 CUSTOMERSWITHOUTELECTRICITY.MOST ARE INDOUGLAS COUNTY.AT ONE POINT LASTNIGHT...THAT NUMBER WAS ATMORE THAN 83-HUNDRED...WITH THOUSANDS OFOUTAGES INDOUGLAS...SAUNDERS ...SARPY AND CASSCOUNTY.CREWS RESTOREDPOWER TO TWO-THOUSAND PEOPLENEAR ASHLANDAROUND 11 LASTNIGHT.





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John 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 RT @mschnellWOWT: 8 PM UPDATE: Winds are really starting to pick up in the Metro, with temperatures dropping! Greatest severe weather threa… 2 days ago

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Mallory Schnell 8 PM UPDATE: Winds are really starting to pick up in the Metro, with temperatures dropping! Greatest severe weather… https://t.co/xAKQuZtdjE 2 days ago

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Dan the weather guy Severe weather outlook there enhance risk for southeast Nebraska and extreme northeast Kansas. Slight risk for much… https://t.co/azbQS9dfvJ 2 days ago

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Beef2Live Producers WEATHER FLASH: Cristobal Brings Additional Heavy Rainfall and Flooding; Severe Weather Possible in the Plains… https://t.co/U3dVeWs38q 3 days ago

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Weather Retweet RT @NWSSevereTstorm: A severe thunderstorm watch has been issued for parts of Iowa, Kansas, Missouri and Nebraska until 5 AM CDT https://t.… 1 week ago

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Omaha's Weather RT @NWSOmaha: A severe thunderstorm watch has been issued for parts of Iowa, Kansas, Missouri and Nebraska until 5 AM CDT https://t.co/zuSa… 1 week ago

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Hoosier Hay Farm RT @NWSOmaha: Thunderstorms forecast to develop in western Nebraska and South Dakota will move east into eastern Nebraska and western Iowa… 1 week ago


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