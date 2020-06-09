Name changes at military bases

ARMY OFFICIALS SAY THE U-S ARMYSECRETARY AND SECRETARY OFDEFENSE ARE OPEN TO HOLDING A"BIPARTISAN CONVERSATION" ABOUTRENAMING NEARLY A DOZEN MAJORBASES AND INSTALLATIONS - THATBEAR THE NAMES OF CONFEDERATEMILITARY COMMANDERS.THAT MEANS ARMY INSTALLATIONSINCLUDING FORT BRAGG IN NORTHCAROLINA, FORT HOOD IN TEXASAND FORT "A-P HILL" IN VIRGINIA- COULD BE RENAMED.BUT - IN A STATEMENT, THE ARMYSAID THAT "EACH ARMYINSTALLATION IS NAMED FOR ASOLDIER WHO HOLDS A SIGNIFICANTPLACE IN OUR MILITARY HISTORY."RESTRICTIONS-VRESTRICTIONS THAT KEEP OLYMPIC