Statue to be removed while officials assess historic meaning

END THE LATEST ON THIS.TED: CHRISTOPHER COLUMBUS PARKIS A LOCAL NEIGHBORHOODLANDMARK.IT IS NOT A TOURIST DESTINATIONLIKE FENWAY, THE CONSTITUTION OTHE FREEDOM TRAIL.AFTER WHAT HAPPENED HERE LASTNIGHT, IT IS GETTING LOTS OATTENTION.FOR AT LEAST TODAY, IT MIGHT BETHE MOST PHOTOGRAPHED LANDMARKOR STATUE IN BOSTON.OVERNIGHT, SOMEONE KNOCKED THEHEAD OFF THE STATUE OFCHRISTOPHER COLUMBUS IN THENORTH END.I HAD TO COME DOWN HERE ANDSEE FOR MYSELF.LET ME DRIVE OVER HERE AND SEEWHAT IS GOING ON HERE.TED: DMOMONIC, SAYS HISRELATIVE’S NAME IS ENGRAVED ONTHE STATUE.