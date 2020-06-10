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TPD Major's comments upsets city leaders
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:35s - Published
TPD Major's comments upsets city leaders
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CAUGHT THE ATTENTION OF THECHIEF AND THE TULSA MAYOR...DURING A RECENT RADIOINTERVIEW... MAJOR TRAVISYATES EXPLAINED WHY HEBELIEVES SYSTEMIC RACISM"DOESN'T EXIST" AND MADEOTHER COMMENTS SOME SAY WEREINAPPROPRIATE.

2 WORKS FORYOU'S SIERRA PIZARRO JOINSUS WITH HOW CITY LEADERS AREREACTING.MAJOR TRAVIS YATES SPOKEWITH TALK RADIO 1170 HOSTPAT CAMPBELL MONDAY MORNING.THROUGHOUT THE INTERVIEW.CAMPBELL SAYS MAJOR YATESJOINED THE SHOW TO SPEAKNOT ON T-P-D'S BEHALF BUT ASAPRIVATE CITIZEN.

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Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2     Duration: 02:59Published