Ex empleada de Butte College acusada de malversación de fondos Una ex empleada del Centro de Salud de Butte College fue acusada de malversación de fondos y de practicar medicina sin certificación, entre otros cargos.

Una ex empleada del centro de salud de butte college fue acusada de malversacón de fondos y gran robo. El fiscal de distrito adjunto mark murphy confiró que teri jo buckman enfrenta cuatro cargos de delitos graves que tambén incluyen falsificacón y robo de identidad, y practicar medicina sin certificacón. Butte college fue nombrado como una íctima. Funcionarios de la institucón educativa no quisieron comentar sobre el arresto o la cantidad de dinero involucrada, pero si dijeron que buckman renuncio a su cargo. Buckman tiene programado presentarse en corte el







