Lluvias llegaran el viernes por la tarde Video Credit: KHSL - Published 29 minutes ago Lluvias llegaran el viernes por la tarde Un sistema de baja presión llegara a nuestra área el viernes, y nos traerá lluvias con tormentas eléctricas aisladas para las horas de la tarde. Las lluvias inclusive podrían extenderse hacia el día sábado. 0

shares ShareTweetSavePostSend Los ías ás calientes de la semana seán mércoles y jueves. Temperaturas llegaán a los medios a los altos 90's en la mayoía del valle. Sistema de baja presón se aproxima por alaska, pero no entraá a nuestraárea sino hasta el viernes. Brisa del delta ayudaá a refrescar las temperaturas el viernes.







