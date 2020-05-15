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PBC Schools weighing options for school year
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:33s - Published
PBC Schools weighing options for school year
How should kids return to school?
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WEIGHING SEVERAL OPTIONS ONWHAT SCHOOL WILL LOOK LIKE FORYOUR KIDS IN THE FALL.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVESTEPHANIE SUSSKIND JOINS USLIVE WITH THE POSSIBLESCENARIOS AND HOW YOU CANWEIGH IN.THE START OF THE NEW SCHOOLYEAR IS A LITTLE LESS THAN TWOMONTHS AWAY..

BUT THIS ISSOMETHING LIKELY WEIGHINGHEAVILY ON PARENTS ANDTEACHERS MINDS AS THE DISTRICTTRIES TO FIGURE OUT WHAT THENEW SCHOOL YEAR WILL LOOK LIKEDURING THE COVID-19 PANDEMIC.THE DISTRICT IS WEIGHING THREEOPTIONS WHEN SCHOOL BEGINS INAUGUST..

FULL TIME INSTRUCTIONIN THE CLASSROOM... FULL TIMEDISTANCE LEARNING..

OR AHYBRID MODEL THAT WOULDINVOLVE STUDENTS IN CLASS TWODAYS A WEEK AND LEARNING FROMHOME THE REST OF THE WEEK.SPECIFIC DETAILS ON THINGSLIKE MASKS AND SOCIALDISTANCING ARE STILL BEINGWORKED OUT IF STUDENTS AREBACK IN THE CLASSROOM..

ASWELL AS A PLAN TO GO VIRTUALIF NEEDED.PARENTS- THE DISTRICT WANTSYOUR FEEDBACK IN MAKING ADECISION.

IT LAUNCHED A PARENTSURVEY TO GET YOUR THOUGHTS ONTHE REOPENING PROCESS.

WEHAVE THE LINK ON OUR WEBSITEWPTV DOT COM.

A FINAL DECISIONON THE REOPENING PLAN ISEXPECTED JULY 15.THE MARTIN COUNTY SCHOOLDISTRICT IS SENDING OUT





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