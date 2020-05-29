Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

OVERTURNED 18WHEELER
Video Credit: WAPT - Duration: 01:19s - Published
OVERTURNED 18WHEELER
OVERTURNED 18WHEELER
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

POWELL IS LIVE TO SHOW US WHATHAPPENED.

THERE'S AN OVERTURNED 18 WHEELERHERE ON I- 55 SOUTHBOUND NEARTHE STATE STREET EXIT.

YOU CANSEE THERE'S AN ACTIVE SCENEHERE.THE WRECKERS JUST ARRIVED SO NOWTHEINTERSTATE IS COMPLETELY BLOCKEDOFF AND TRAFFIC IS AT A STANDSTILL.IF YOU CAN AVOID THE AREA PLEASEDO SO.VOOFFICIALS SAY THEY RECEIVED THECALL OFTHE ACCIDENT AROUND 3AM.

THEYSAY THE 18 WHEELER IS THE ONLYVEHICLE INVOLVED IN THE CRASH.UNFORTUNATELY... CREWS TELL METHEDRIVER WAS TAKEN TO THE HOSPITALFORINJURIES.AT THIS TIME... THEY ARE NOTSURE OF THE DRIVERS CONDITION.HIGHWAY PATROL IS INVESTIGATINGTHECAUSE OF THE ACCIDENT.

AGAIN...ALL LANES ARE BLOCKED AS CREWSWORK TO REMOVE THE 18WHEELERFROM THESCENE.PLEASE AVOID THE AREA IFPOSSIBLEIN RANKIN COUNTY... SHALEEKAPOWELL 16WAPT NEWS.



Related news from verified sources

Watch an oblivious Tesla Model 3 smash into an overturned truck on a highway 'while under Autopilot'


The Register - Published

Shocking video shows ambulance flipped over at scene of M20 crash

The overturned ambulance is believed to have been involved in a four car crash on the M20 this...
Dover Express - Published

Long Island ExpresswayÂ east reopened after closing at Exit 39 for accident, Nassau police say

All eastbound lanes had been closed at Glen Cove Road in North Hempstead for an overturned vehicle,...
Newsday - Published



Tweets about this


Related videos from verified sources

Victim’s family heartbroken after man sentenced to life for murder walks free due to overturned conviction [Video]

Victim’s family heartbroken after man sentenced to life for murder walks free due to overturned conviction

Old wounds and heartache have resurfaced after a man who was sentenced to life in prison for a murder in St. Louis County 25 years ago is set free.

Credit: KTVI     Duration: 02:26Published
Tesla on Autopilot crashes into overturned truck on busy highway in Taiwan [Video]

Tesla on Autopilot crashes into overturned truck on busy highway in Taiwan

Shocking footage captured the moment a Tesla Model 3 car crashed into an overturned truck on a busy highway in Taiwan. According to the driver of the Tesla, the vehicle was on Autopilot mode at the..

Credit: ODN     Duration: 01:02Published
Stuck Sea Turtle Saved by Good Samaritan [Video]

Stuck Sea Turtle Saved by Good Samaritan

Occurred on May 27, 2020 / Haleiwa, Hawaii, USA Info from Licensor: "At Waimea Bay on the North Shore of Oahu, I spotted a honu (sea turtle) wedged in between two rocks lying on its back. Quickly, I..

Credit: Viral Hog Content     Duration: 00:37Published