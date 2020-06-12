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Loved ones, fire department help El Dorado Hills woman celebrate her 100th birthday
Video Credit: KTXL - Duration: 01:32s - Published
Loved ones, fire department help El Dorado Hills woman celebrate her 100th birthday
Melissa Deverell
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DEPARTMENT ALL CAME TOGETHERTO PUT ON A CAR PARADE.

FOX 40PHOTOJOURNALIST MOST A DENVERL SHARES THE STORY WITH US.WANT ME LIKE FEEL LOVE TOCOURSE, I DON'T DO MUCH OF ITANYMORE BECAUSE YOU KNOW AHBUT I ENJOYED WHEN I DID ONEOF MY MOTHER HAD A ON LOT OFYEAH AND I HELPED HER BECAUSEI THINK THAT ONE NUMBER ONE.AND I'M GLAD THAT I COULD HELPHER.

I ENJOYED IT.OH MY GOODNESS LOOK ATI DIDN'T HAVE A CAR LOANAND THEN AND I I USED TO AND IENJOYED IN.

YEAH, IT WAS ALONG WALK.

BUT I WAS VERYTHANKFUL TO THE LORD I'MSTRONG AND YOU KNOW THAT'SHELD BACK AND TELL THEM THANKYOU.

HE SAYS AND SO I ENJOYEDALL THAT WALKING I THINK ITDID ME VERY GOOD.OH MY GOODNESS.HE WAS LIKE MY AND ALL THEPEOPLE OF COURSE YOU KNOW I'MA LOT OF PEOPLE IN EVERYBODYWAS NICE ME I REALLY ENJOYEDMY JOB FOR ALL OF THOSE FEARS.THANK YOU.

THEN ENJOYING AFAMILY IN AND FRIENDS ANDTHEM.

JUST IN TIME.

THEY LOVEYOU OFF.





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MoniNews

Monika Diaz RT @FOX40: The pandemic didn't keep loved ones from celebrating an El Dorado Hills woman's 100th birthday.​ https://t.co/It8tub0g8U 2 hours ago

FOX40

FOX40 News The pandemic didn't keep loved ones from celebrating an El Dorado Hills woman's 100th birthday.​ https://t.co/It8tub0g8U 3 hours ago

Guardian_Elite

Guardian_Elite RT @FOX40: The pandemic didn't keep loved ones from celebrating an El Dorado Hills woman's 100th birthday.​ https://t.co/wm6KOVJkQG 11 hours ago

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MisterMcHale

Ryan J. McHale The Fire Department doesn’t have to arrest your father for beating up your mother or arrest your brother for sellin… https://t.co/PzP5ovGJb7 20 hours ago

menage00

menage00 @JasonMiller_37 @johncardillo Good luck letting the fire department cross that bridge which collapsed to save your loved ones. Idiot. 3 days ago

PoliSci_JpR

🏳️‍🌈🖤💞💜🏳️‍🌈 Do NOT call the police to perform welfare checks on loved ones. You are literally putting your loved ones in harm's… https://t.co/hCy2qlgEbN 1 week ago

insoul_XIII

𝞤𝜣𝞕𝜣𝞒𝞓 Id like to see some hospital or more fire department sets, i loved those as a kid. Always had the coolest vehicles.… https://t.co/Sj6Q1vKoVI 1 week ago