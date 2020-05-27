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Bear Spotted In Monroe Township
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:35s - Published
Bear Spotted In Monroe Township
The bear ran through Scotland Run Golf Club.
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FIFTH STREET MAKING OFF WITH AVARIETY OF ITEMS.IF YOU HAVE INFORMATION ON THEBURGLARIES CONTACT POLICE.WE TRACK THAT SOUTH JERSEYBLACK BEAR.THE ANIMAL WAS EVEN SPOTTED ONA GOLF COURSE IN MONROETOWNSHIP.THERE IT IS CAUGHT ON CAMERAEARLY THIS AFTERNOON ATSCOTLAND RUN GOLF CLUB ONFRIES MILL ROAD.GREAT DAY TO PLAY A ROUND.YOU CAN SEE THE GOLF CART NOTTOO FAR IN THE DISTANCE.THE BEAR WAS THEN TRACKEDHEADING INTO GLASSBORO ON THESTATE'S FISH AND GAME LANDSNEAR THE POPULAR MONROE BIKEPATH.NO WORD ON WHETHER OFFICIALSTHINK THIS IS THE SAME BEARSEEN IN WINSLOW TOWNSHIPEARLIER THIS WEEK.IF SO, HE'S GETTING AROUND BUT





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gloucesterdailynews.com Black bear spotted again at local golf course, power lines in Monroe Township today https://t.co/qXm9Vn2sSJ 7 hours ago

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Williamstown Sun Black bear reported walking through parts of Monroe Twp. https://t.co/eDsBG9F3S2 8 hours ago

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gloucesterdailynews.com Bear spotted near border of Monroe Township https://t.co/KMPpginZYo 20 hours ago

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FOX 29 RT @LaurenDuganTV: BEAR WATCH 2020: Police believe the Winslow Township Bear is now headed towards Monroe or Washington Township. Sounds… 20 hours ago

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Lauren Dugan BEAR WATCH 2020: Police believe the Winslow Township Bear is now headed towards Monroe or Washington Township. So… https://t.co/QtM6CTOVP7 20 hours ago


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