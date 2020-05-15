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Philabundance Holds Drive-Thru Food Distribution At Citizens Bank Park
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:36s - Published
Philabundance Holds Drive-Thru Food Distribution At Citizens Bank Park
The distributions will continue through the last Friday in June.
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PEOPLE CAN MAKE SMARTDECISIONS AS THE PANDEMICCONTINUES.PHILABUNDANCE CONTINUESITS SERIES OF FRIDAY DRIVETHROUGH FOOD DISTRIBUTION."EYEWITNESS NEWS" IN SOUTHPHILADELPHIA AT CITIZENS BANKPARK.THE SITE CAN SERVE UP TO 1600VEHICLES.EACH CAR GETS ABOUT 35 POUNDSOF FOOD INCLUDING FRESH MILKAND PRODUCE.PHILABUNDANCE SAYS THE DEMANDFOR FOOD IS ESPECIALLY HIGHRIGHT NOW.HUNGER AND FOOD INSECURITYIS A HUGE ISSUE IN THEDELAWARE VALLEY IN NORMALTIMES AND SINCE THE ONSET OFCOVID-19 WE'VE SEEN AGENCIESSEEING UP TO A 60% INCREASE INTHE AMOUNT OF CLIENTS THEY'RESERVING EACH WEEK.





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