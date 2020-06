Inicia repavimentación en Esplanade desde el domingo en la noche Video Credit: KHSL - Published 20 hours ago Inicia repavimentación en Esplanade desde el domingo en la noche La repavimentación de Esplanade en la primera fase, será llevada a cabo durante las noches, y durara por siete días. Pero trabajos de instalación de luces y banquetas continuaran en la mañana. 0

shares ShareTweetSavePostSend La ciudad de chico iniciara el proyecto de repavimentacón sobre esplanade, a partir de este domingo en la noche. Johan castellanos habó con el ingeniero de la obra y con personas afectadas. Johan cáles son sus impresiones? Los dueños de algunos negocios tiene mucha presón, primero por el covid-19 y hora la construccón, pero la ciudad insiste que trabaja tan ápido como pueden. El trabajo de instalacón de tubeías de agua, por parte de calwater, y el mejoramiento de las banquetas contiúa en esplanade, afectando a los conductores como evangelina magallon. "construccón para el táfico, so necesito ir a la casa ás temprano que usual" a partir del domingo 14 de junio, la ciudad de chico tambén iniciaá el proyecto de repavimentacón sobre esplanade. "este domingo a la media noche van a empezar en la eaton road y van a trabajar sur y van a escarbar como tres pulgadas de la esplanade para quitar el pavimento viejito y despés van a poner el pavimento nuevo". La primera fase de pavimentacón seá hecha entre las avenidas eaton e east. La repavimentacón se llevara a cabo desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana. Pero el trabajo sobre esplanade continuara las 24 horas con la instalacón de luminarias, arreglos en banquetas y las tubeías. Seún javier partida el codueño del restaurante la hacienda, sus ventas ya se haían bajado por el covid-19 y ahora se esán bajando ún ás durante la construccón. La ciudad indica que les avisan con 3 dias de anticipacón pero para el señor partida no es suficiente. "ahora con la construccón nos ha afectado todaía ás porque en realidad no sabemos lo que van a hacer, cuando lo van a hacer, entonces nos bloquean las entradas y los clientes pues en realidad se van de paso. "la ciudad ya tiene muchos años queriendo hacer este trabajo y la esplanade es muy famosa en chico y ya cuando esé completamente ya terminado va a quedar muy bonito y ojala que el negocio sube". El ingeniero de la ciudad dice que la repavimentacón se lleva a cabo en la noche, debido a que las maquinarias son muy lentas y hay alto impacto del táfico. El recomienda a los conductores que se preparen y tomen ías alternas. Vendá una segunda fase de repavimentacón, esta ira desde la avenida east hasta la avenida once. La ciudad planea que en total el proyecto se tardara hasta la primera semana de







Tweets about this