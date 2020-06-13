Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

7 arrested during Stockton protest
Video Credit: KTXL - Duration: 00:49s - Published
7 arrested during Stockton protest
7 arrested during Stockton protest
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Liberty.

Liberty.

♪AND SOME BREAKING NEWS TOGET YOU UPDATED HERE OUT OFSTOCKTON, WE TALKED ABOUT THISAT THE TOP OF THE NEWSCAST,RIGHT AT 10 O'CLOCK.

WE NOWKNOW THAT 7 PEOPLE HAVE BEENARRESTED IN RELATION TO THISPROTEST TONIGHT.

PROTESTERSGATHERING THIS EVENINGSTANDING IN SOLIDARITY BUTTHOSE FIGHTING FOR JUSTICEACROSS THE NATION AFTER THEDEATH OF GEORGE FLOYD THINGSGOT TENSE.

DOZENS OF PEOPLEGATHERING ALONG CAMERA LANEENDED UP.

BLOCKING THAT ROADFOR A WHILE ALL TOGETHER.PRETTY INTENSE VIDEO COMING INCOURTESY OF OUR PARTNERS ATTHE STOCKTON RECORD TONIGHTYOU CAN SEE THOSE POLICEOFFICERS RESPONDING AT ONEPOINT PUSHING ONE OF THOSEPROTESTERS DOWN.

DEMONSTRATORSWERE SEEN THROWING ROCKS ANDSPITTING AT THOSE PATROL CARS,THOSE OFFICERS LEFT SOON AFTERTHAT.

POLICE SAY THAT 5 ADULTS





Tweets about this

rocknrol3

Dave Ernst RT @CBSSacramento: 13-Year-Old Among 7 Arrested During Stockton Protests Friday https://t.co/4oEsviLzGP https://t.co/77k80H5Qlb 2 hours ago

CBSSacramento

CBS Sacramento CBS13 13-Year-Old Among 7 Arrested During Stockton Protests Friday https://t.co/4oEsviLzGP https://t.co/77k80H5Qlb 3 hours ago

jkdanu

James Tan MBA Broker/ REALTOR -Bethany Real Estate 13-Year-Old Among 7 Arrested During Stockton Protests Friday https://t.co/kvvfmEVNmd https://t.co/E4i0tIeEDm 5 hours ago


Related videos from verified sources

Protest takes place in Stockton [Video]

Protest takes place in Stockton

Kay Recede reports

Credit: KTXL     Duration: 01:01Published