Hope Notes to spread joy for people with developmental disabilities

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CAMPAIGN..
TO HELP SPREADHOPE FOR PEOPLE WITHINTELLECTUAL ANDDEVELOPMENTAL DISABILITIES.T-A-R-C IS ENCOURAGINGOKLAHOMANS TO WRITE A KINDMESSAGE IN A CARD OR ALETTER..
EVEN A DRAWING..THE ORGANIZATION WILL BECOLLECTING THESE TO DELIVERTO INDIVIDUALS LIVING INGROUP HOMES OR INTERMEDIATECARE FACILITIES ACROSS THESTATE... TO LET THEM KNOWPEOPLE ARE THINKING ABOUTTHEM.Because of the COVID-19crisis and because of self-distancing, they have notseen their family members ortheir friends for severalmonths now." Time: 11secYOU CAN EITHER MAIL YOURHOPE NOTES OR EMAIL THEM TOT-A-R-C STARTING ON MONDAYJUNE FIFTEENTH UNTIL JUNETHIRTIETH.YOU CAN SEE THE INFORMATIONON YOUR SCREEN..
AND WE'LLALSO HAVE IT ON OUR WEBSITEK-J-R-H-DOT-COM.THE PANDEMIC CONTINUES TOTAKE A TOLL ON
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