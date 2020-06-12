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7 First Alert Forecast-061320-6p
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:00s - Published
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METEOROLOGISTMICHELLE MCLEOD ISTRACKING YOUR 7FIRST ALERTFORECAST FROMHOME.THE AIR WILL BCRISP TONIGHT WITHPORTIONS OF THETIER SETTLING INTOTHE 30S!

WE START TOHEAD IN THE RIGHTDIRECTION ONSUNDAY AS HIGHS ENDUP IN THE UPPER 60SUNDER MOSTLYSUNNY SKIES.

THE 70S& 80S ARE SET TORETURN FOR MOST OFNEXT WEEK WITHPLENTY OF DRY TIMEIN THE 7-DAY.TONIGHT: MAINLYCLEAR AND CRISP ...LOW NEAR 45F 30S S.TIERSUNDAY: SUNNY &MILDER ... HIGH NE67FMONDAY: WARMER





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news10nbc First Alert Weather Snapshot: Amazing forecast coming our way https://t.co/T8xBX3W0dz 2 hours ago

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WLOX RT @TaylorGrahamWX: We have a nice weekend up ahead! The humidity won't be too bad today. We can't rule out a stray shower or storm popping… 9 hours ago

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Gabe Ross - WECT Here's your First Alert 7-day forecast at a glance. #WECTwx #ILMwx https://t.co/vsIR8NltUA 9 hours ago

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Meteorologist Taylor Graham We have a nice weekend up ahead! The humidity won't be too bad today. We can't rule out a stray shower or storm pop… https://t.co/6a0M9YyDrH 9 hours ago

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KESQ News Channel 3 Temperatures will be cooler today with some breezy winds by the afternoon. Meteorologist @TabanSharifi has your Fir… https://t.co/BB5bXrYYXp 9 hours ago

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news10nbc Good morning! Take a look at the big stories and First Alert Weather forecast before you head out the door. https://t.co/AaaoOyHA8q 9 hours ago

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WMBF Weather Today won't be a washout, but you'll be dodging some showers. The best chance for rain will take place along the Gr… https://t.co/INlWZQCsLl 10 hours ago

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Garrett Bedenbaugh Sunrise & sunset times for today. Today's First Alert Forecast here: https://t.co/YbGyB0j5Xd #FLwx #JAXwx https://t.co/CZkJrnHU2X 13 hours ago


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