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Poor People’s Campaign Calls For Justice On Wheels
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:46s - Published
Poor People’s Campaign Calls For Justice On Wheels

Poor People’s Campaign Calls For Justice On Wheels

The group started their protest in South Philly, traveled to Center City before ending in Upper Darby.

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LOCAL POLICE OFFICERS ANDLAWMAKERS PARTICIPATED IN THATMARCH.(HORNS HONKING)ANOTHER CALL TO ACTION ONWHEELS, EYEWITNESS NEWS ANDCENTER CITY FOR THE POORPEOPLE'S CAMPAIGN CARAVAN,ACTIVISTS TOOK TO THEIR CARS ANDBIKES TO CALL FOR JUSTICE.THE GROUP SAYS THEY'RESPEAKING OUT AGAINST SYSTEMICINJUSTICES.WE'RE COMING TOGETHER ACROSSDIVIDES TO SAY, YOU KNOW, THATWE WANT A DIFFERENT KIND OFWORLD THAT WE DON'T WANT THEWORLD THAT WE HAVE.WE NEED MORE WHERE THERE IS NOTPOVERTY AT THE LEVEL WE SEE.WE'RE HERE TODAY BECAUSECHILDREN ARE BEING TAKEN FROMTHEIR MOTHERS AND FAMILIES,CAREGIVERS BECAUSE OF POVERTY,RACISM AND OTHER KIND OFDISCRIMINATIONS.LACK OF HOUSING, THINGS OF THATARE THE SOME.AND THAT'S NOT RIGHT.





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John Burroughs A compelling approach to reordering priorities from the Poor People's Campaign. It calls on America to remedy syste… https://t.co/qQCbyGDEPy 1 day ago

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Abolition 2000 RT @johnburroughs: A compelling approach to reordering priorities is put forward by the Poor People's Campaign. It calls on America to reme… 2 days ago

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John Burroughs A compelling approach to reordering priorities is put forward by the Poor People's Campaign. It calls on America to… https://t.co/kZALpGE0Zp 2 days ago

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Soul of Memphis RT @MemphisFlyer: The demonstration, organized by the Poor People’s Campaign, took place in Army Park, where a historical marker stands com… 6 days ago

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Soren C Sorensen RT @DefendGlendale: These are the elected officials of our city that work to displace poor Black & Brown folk. The same people who ignore o… 6 days ago


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