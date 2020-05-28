Poor People’s Campaign Calls For Justice On Wheels

LOCAL POLICE OFFICERS ANDLAWMAKERS PARTICIPATED IN THATMARCH.(HORNS HONKING)ANOTHER CALL TO ACTION ONWHEELS, EYEWITNESS NEWS ANDCENTER CITY FOR THE POORPEOPLE'S CAMPAIGN CARAVAN,ACTIVISTS TOOK TO THEIR CARS ANDBIKES TO CALL FOR JUSTICE.THE GROUP SAYS THEY'RESPEAKING OUT AGAINST SYSTEMICINJUSTICES.WE'RE COMING TOGETHER ACROSSDIVIDES TO SAY, YOU KNOW, THATWE WANT A DIFFERENT KIND OFWORLD THAT WE DON'T WANT THEWORLD THAT WE HAVE.WE NEED MORE WHERE THERE IS NOTPOVERTY AT THE LEVEL WE SEE.WE'RE HERE TODAY BECAUSECHILDREN ARE BEING TAKEN FROMTHEIR MOTHERS AND FAMILIES,CAREGIVERS BECAUSE OF POVERTY,RACISM AND OTHER KIND OFDISCRIMINATIONS.LACK OF HOUSING, THINGS OF THATARE THE SOME.AND THAT'S NOT RIGHT.