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Class of 2020 - James & Jazmyn Rodgers
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:38s - Published
Class of 2020 - James & Jazmyn Rodgers
Class of 2020 - James & Jazmyn Rodgers
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HONORED THE TRADITIONAL WAY.BUT WE WANT TO MAKE SUREGRADUATES ARE RECOGNIZED!

THISIS JAMES AND JAZMYN RODGERS.THE SIBLINGS RECENTLYGRADUATED FROM KENWOOD HIGHSCHOOL.

THEIR PARENTS ARE VERYPROUD OF THEIRACCOMPLISHMENTS.

WE'RE TOLDJAMES IS AUTISTIC AND MADE THEHONOR ROLL HIS ENTIRE ACADEMICCAREER.

WE'RE HONORING THECLASS OF 2━20.

EMAIL A PHOTOOF YOUR HIGH SCHOOL OR COLLEGEGRADUATE TO LAUREN DOT COOK ATWMAR DOT COM.

AND WE WILLFEATURE THEM IN OUR NEWSCASTSEVERY DAY!

YOU CAN ALSO SEE APHOTO GALLERY OF ALL THEGRADUATING SENIORS ON OURWEBSITE WMAR 2 NEWS DOT COMSLASH CLASS OF 20





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