Das neue MINI Cabrio Sidewalk und die Farbenpracht der Kirschblüte Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 01:22s - Published 6 days ago Das neue MINI Cabrio Sidewalk und die Farbenpracht der Kirschblüte An den Bäumen öffnen sich die Blüten, auf der Straße öffnet sich das Dach des MINI Cabrio: zwei deutliche Signale, die zeigen, dass der ersehnte Frühling endlich angebrochen ist. Zu den schönsten alljährlich wiederkehrenden Spektakeln der Natur gehört die Kirschblüte, die längst nicht nur in Japan als Symbol für den Start in die warme Jahreszeit gefeiert wird. Die attraktivste Möglichkeit, Fahrspaß unter freiem Himmel zu genießen, bietet das neue MINI Cabrio Sidewalk. Die Natur kennt keinen Lockdown. Und so ist der Beginn der Kirschblüte auch in diesem Jahr ein untrügliches Zeichen für den Start in den Frühling – und mehr denn je ein Symbol der Vorfreude auf kommende Zeiten, in denen sich die Schönheit des Augenblicks gemeinsam und im Freien genießen lässt. Ein Frühlingsbote der besonderen Art ist auch das neue MINI Cabrio Sidewalk. Das Editionsmodell des offenen Viersitzers lädt dazu ein, das Verdeck zu öffnen, die ersten warmen Sonnenstrahlen einzufangen, den Blick gen Himmel zu richten und die farbenfrohe Pracht der Kirschblüte zu bewundern.Das perfekte Ausflugsziel dafür ist dieser Tage Bonn. Die Breite Straße in der ehemaligen deutschen Bundeshauptstadt gilt bei Einheimischen und Touristen als besonders attraktive Adresse, um das Schauspiel in Weiß und Pink zu erleben. Das MINI Cabrio Sidewalk setzt dem zarten Farbenspiel in der Bonner Altstadt ein ausdrucksstarkes Blau entgegen. Die speziell für das Editionsmodell entwickelte Karosserielackierung Deep Laguna metallic wird mit passenden Motorhaubenstreifen und 17 Zoll großen Leichtmetallrädern in der ebenfalls modellspezifischen Variante Scissor Spoke 2-tone kombiniert. 0

