Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:08s - Published
Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise

Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise

A vigil will be held in honor of the two missing Idaho children, JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise on Sunday.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MADELINE WHITE.THE SEARCH FORTWO MISSING IDAHOCHILDREN... CAME TOA TRAGIC ENDINGSATURDAY WHENOFFICIALSCONFIRMED THEHUMAN REMAINSFOUND ON CHADDAYBELL'SPROPERTY...BELONG TOSIBLINGS J-J VALLOWAND TYLEE RYAN.NOW -- COMMUNITIESACROSS THE GEMSTATE -- ARE COMINGTOGETHER TO PAYTHEIR RESPECTS --INCLUDING RIGHTHERE IN BOISE.THAT'S WHERE WEFIND IDAHO NEWS 6REPORTER STEVEDENT TONIGHT --WITHMORE FROM THEVIGIL."IM HERE AT ACANDELIGHT VIGILFOR J-J AND TYLEE --AND IT'S CLEAR THATTHE HEARTBREAKSUFFERED... BY THETRAGIC OUTCOME OFTHIS CASE -- IS BEINGFELT FAR AND WIDE.AROUND ONEHUNDRED PEOPLESHOWED UP TO PAYTHEIR RESPECTS TOTHE VALLOWCHILDREN AND SHOWTHEIR SUPPORT FORTHE KIDSGRANDPARENTS.ORGANIZERS IN THEBOISE COMMUNITYWHO DIDN'T EVENKNOW EACH CAMETOGETHER TO PUTTHIS VIGIL TOGETHERAND ALTHOUGH THEYTELL US THEYFEARED THE WORSTBECAUSE THECHILDREN WEREMISSING FOR SOMMANY MONTHS THEYNEVER SUSPECTEDTHIS KIND OFTRAGEDY WOULDHAPPEN IN IDAHO.EVEN THOUGH WEALREADY KIND OFKNEW THE OUTCOMEIT IS VERY SAD IT ISCRAZY TO SEE WHATHAS ACTUALLYHAPPENED ANDWHAT HAS CAME OUTOF THIS IT'S JUST SODEVASTATINGESPECIALLY FOR THEFAMILY I'VE BEEN INCONTACT WITH THEFAMILY AND THEYARE VERYHEARTBROKEN.ORGANIZERS OF THEVIGIL LIVE STREAMEDTHE EVENT TO THEVALLOW'SGRANDPARENTS...THEY ALSO READ ASTATEMENT FROMTHE GRANDPARENTSAND CONDUCTED APRAYER ON THEIRBEHALF."THIS IS A STORYWE'VE BEENFOLLOWING FOR YOUFOR THE LASTSEVERAL MONTHS --AND WILL CONTINUETO -- AS THE FIGHTFOR JUSTICE FOR J-JAND TYLEECONTINUES.IN BOISE.

STEVEDENT.

IDAHO NEWS6."MULTIPLE VIGILS --HELD IN REXBURGYESTERDAY AS WELL-- THE COMMUNITYWHERE J-J ANDTYLEE LIVED.DOZENS OFIDAHOANSTRAVELINGAS FAR ASPOCATELLO ANDIDAHO FALLS... TOCONVENE OUTSIDETHE MADISONCOUNTYCOURTHOUSE -- TOHONOR J-J ANDTYLEE'S LIVES... THATWERE CUT SHORT."I THINK IT DOESN'TMATTER LIKE WHEREYOU LIVE BUT I THINKA COMMUNITY CANSTILL COMETOGETHER AND HELPEACH OTHER ANDSUPPORT EACHOTHER ANDLOVE EACH OTHER.BECAUSE EVENTHOUGH WE LIVEDSO CLOSE TO THEHOUSE WE HAD NOIDEA WHAT WASGOINGON AND SO WE FELTTHAT THERE ARESTILL WAYS WE CANBE SUPPORTIVE TOOTHER PEOPLE ANDAND TO LET THEFAMILY KNOW THATWE'RE HERE AND WE





Tweets about this

IdahoNews6

Idaho News 6 Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise https://t.co/zDjVFpp1tm https://t.co/5t5ep1lWHB 20 minutes ago

BayouCityFish

Ray Fisher RT @KTVB: Vigil held in downtown Boise for JJ Vallow and Tylee Ryan https://t.co/RRpbVruDhb 57 minutes ago

KTVB

KTVB.COM Vigil held in downtown Boise for JJ Vallow and Tylee Ryan https://t.co/RRpbVruDhb 1 hour ago

frankiekatafias

Frankie Katafias RT @IdahoNews6: Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise https://t.co/zDjVFpp1tm https://t.co/pxV5tskmKM 5 hours ago

IdahoNews6

Idaho News 6 Vigil to be held for JJ Vallow and Tylee Ryan in Boise https://t.co/zDjVFpp1tm https://t.co/pxV5tskmKM 6 hours ago

AberdeenSouthDa

Aberdeen SouthDakota * Human remains confirmed to be missing Idaho kids  AOL * Human remains found in Idaho identified as Lori Vallow's… https://t.co/VrUff1Qc3j 1 day ago

SiouxCityIow

Sioux City Iowa * Human remains confirmed to be missing Idaho kids  AOL * Human remains found in Idaho identified as Lori Vallow's… https://t.co/aeMNTlVvJO 1 day ago

AppletonOshkosh

Appleton Oshkosh * Human remains confirmed to be missing Idaho kids  AOL * Human remains found in Idaho identified as Lori Vallow's… https://t.co/nM7NBIqfw4 1 day ago


Related videos from verified sources

Autopsy confirms remains found on Chad Daybell's property belong to JJ Vallow, Tylee Ryan [Video]

Autopsy confirms remains found on Chad Daybell's property belong to JJ Vallow, Tylee Ryan

Family members have confirmed in a statement released Wednesday afternoon that the two sets of human remains found on Chad Daybell's property belong to JJ Vallow and Tylee Ryan, two children reported..

Credit: Idaho On Your Side     Duration: 00:51Published
Family confirms remains found on Chad Daybell's property belong to JJ Vallow, Tylee Ryan [Video]

Family confirms remains found on Chad Daybell's property belong to JJ Vallow, Tylee Ryan

Family has confirmed that both sets of human remains found on Chad Daybell's property belongs to two children reported missing last year.

Credit: Idaho On Your Side     Duration: 02:43Published
Mayor Lauren McLean introduces new Boise Police Chief [Video]

Mayor Lauren McLean introduces new Boise Police Chief

Boise Mayor Lauren McLean held a press conference over Zoom today to introduce Ryan Lee, the next Boise Police Chief.

Credit: Idaho On Your Side     Duration: 22:58Published