Barcelona 1714 movie

Barcelona 1714 movie trailer - Plot synopsis: The relationship between Jan and Agnes shakes as the war nears its end.

These are the last days of the Bourbon siege of Barcelona in September of 1714.

Cast | Alba Brunet, Bernat Quintana, Juanjo Puigcorbé, Àlex Casanovas, Francesc Garrido, Miquel Sitjar Production Company | KaBoGa Director | Anna Bofarull Writer | Anna Bofarull Producer | Anna Bofarull