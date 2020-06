Sujeto arrestado por varios incendios en Chico Video Credit: KHSL - Published 4 days ago Sujeto arrestado por varios incendios en Chico La Policía arresto a un hombre sospechoso de provocar varios incendios en Chico, incluyendo uno en Chico State. 0

shares ShareTweetSavePostSend La poliía de chico arresto a este hombre, justin zillyette, temprano el domingo en la mañana. Los investigadores dicen queél es responsable de varios incendios pequeños alrededor de chico incluyendo este en la oficina del correo postal del ábado en la noche. Quiás recuerden su cara y su nombre, los oficiales dicen queél tambén es la persona detás del incendio en un auditorio en el campus de chico state. Nadie resuló herido en ninguno







