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Children's Hospital Of Philadelphia Ranked No. 2 Children's Hospital In US
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:33s - Published
Children's Hospital Of Philadelphia Ranked No. 2 Children's Hospital In US

Children's Hospital Of Philadelphia Ranked No. 2 Children's Hospital In US

The Children's Hospital of Philadelphia has been ranked the No.

2 children's hospital in the country for the second consecutive year, according to a new report.

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APPEARS TO SPREAD MORE EASILYINSIDE.STEPHANIE STAHL, CBS 3,"EYEWITNESS NEWS."PENNSYLVANIA OPINIONRESEARCHERS SAY THAT COVID-19WILL BE AROUND FOR QUITE AWHILE, AND THOUSAND LIVE WITHIT SAFELY.IN NEW REPORT JUST RELEASEDTHIS MORNING RANKS CHILDREN'SHOP OF PHILADELPHIA AS THESECOND BEST CHILDREN'SHOSPITAL IN THE ENTIRECOUNTRY.THIS IS THE SECOND STRAIGHTYEAR CHOP HAS ACHIEVED THATRANKING BY US NEWS AND WORLDREPORT.THE RESEARCH TOOK INTO ACCOUNTPATIENT OUTCOMES INCLUDINGMORTALITY, AND INFECTIONRATES, AS WELL AS AVAILABLERESOURCES.BOSS AT ANY'S CHILDREN'S



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