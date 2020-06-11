President Trump will sign executive order on police reforms

THE ORDER INCLUDES ENCOURAGINGPOLICE AGENCIES ACROSS THECOUNTRY TO ADOPT BEST PRACTICESON USE OF FORCE, SHAREINFORMATION ABOUT OFFICERSMISCONDUCT, AND RESPOND TONONVIOLENT CALLS WITH THE HELPOF SOCIAL WORKERSTRUMP SOT: THIS IS ABOUT LAWAND ORDER, BUT IT'S ABOUT--IT'SABOUT JUSTICE ALSO AND IT'SABOUT SAFETYWHILE MANY ACTIVISTS HAVECALLED FOR POLICE REFORM TO BANCERTAIN BEHAVIORS LIKECHOKEHOLDS OR NO-KNOCKWARRANTS---THIS EXECUTIVE ORDERWILL NOT INCLUDE THAT.CONTINUING TO SHOW OUR SUPPORTFOR OFFICER SHAY MIKALONIS