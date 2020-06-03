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Police: Officers were not intentionally poisoned
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:31s - Published
Police: Officers were not intentionally poisoned

Police: Officers were not intentionally poisoned

Police say there is no evidence that 3 New York police officers were intentionally poisoned after ingesting bleach from milkshakes they got at Shake Shack.

All the officers are expected to be okay.

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POISONED -- AFTER INGESTINGBLEACH FROM MILKSHAKES THEY GOTAT SHAKE SHACK.POLICE SAY THE 3 OFFICERS WERETAKEN TO THE HOSPITAL MONDAYAFTER THEY BEGAN TO FEEL SICK.ALL OF THEM ARE EXPECTED TO BEOKAY.THE NEW YORK CITY DETECTIVESENDOWMENT ASSOCIATION HADINITIALLY SAID THE OFFICERSWERE INENTIONALLY POISONED.BUT AFTER A THOROUGHINVESTIGATION POLICE DETERMINEDNO CRIME WAS COMMITTED BY ANYSHAKE SHACK EMPLOYEE.RALLYA MAN WAS SHOT IN ALBUQUERQUE





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