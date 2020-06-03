Police: Officers were not intentionally poisoned

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POISONED -- AFTER INGESTINGBLEACH FROM MILKSHAKES THEY GOTAT SHAKE SHACK.POLICE SAY THE 3 OFFICERS WERETAKEN TO THE HOSPITAL MONDAYAFTER THEY BEGAN TO FEEL SICK.ALL OF THEM ARE EXPECTED TO BEOKAY.THE NEW YORK CITY DETECTIVESENDOWMENT ASSOCIATION HADINITIALLY SAID THE OFFICERSWERE INENTIONALLY POISONED.BUT AFTER A THOROUGHINVESTIGATION POLICE DETERMINEDNO CRIME WAS COMMITTED BY ANYSHAKE SHACK EMPLOYEE.RALLYA MAN WAS SHOT IN ALBUQUERQUE
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