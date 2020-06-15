FDA approves video game for treating ADHD in kids

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DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERIN CHILDREN MAY SURPRISE YOU---IT'S A VIDEO GAME!
THE U-S FOODAND DRUG ADMINISTRATIONAPPROVED 'ENDEAVOR-R-X' ONMONDAY.THE VIDEO GAME WILL BE BYPRESCRIPTION ONLY AND AIMED ATKIDS BETWEEN THE AGES OF EIGHTAND 12.CHILDREN PLAYING THE GAME STEERAN AVATAR THROUGH AN OBSTACLECOURSE AND COLLECT TARGETS TOEARN REWARDS.THE COMPANY THAT CREATED'ENDEAVOR-R- X' SAID THE GAMEWAS SHOWN TO IMPROVE ATTENTIONFUNCTION.TODAY -- 20-20 HIGH SCHOOLGRADUATES CAN GET
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