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FDA approves video game for treating ADHD in kids
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published
FDA approves video game for treating ADHD in kids

FDA approves video game for treating ADHD in kids

A new treatment for attention deficit hyperactivity disorder in children is a video game.

The video game is by prescription only and aimed at kids between the ages of 8 and 12.

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DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERIN CHILDREN MAY SURPRISE YOU---IT'S A VIDEO GAME!

THE U-S FOODAND DRUG ADMINISTRATIONAPPROVED 'ENDEAVOR-R-X' ONMONDAY.THE VIDEO GAME WILL BE BYPRESCRIPTION ONLY AND AIMED ATKIDS BETWEEN THE AGES OF EIGHTAND 12.CHILDREN PLAYING THE GAME STEERAN AVATAR THROUGH AN OBSTACLECOURSE AND COLLECT TARGETS TOEARN REWARDS.THE COMPANY THAT CREATED'ENDEAVOR-R- X' SAID THE GAMEWAS SHOWN TO IMPROVE ATTENTIONFUNCTION.TODAY -- 20-20 HIGH SCHOOLGRADUATES CAN GET



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Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 01:36Published