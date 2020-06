Extienden cierre de fronteras con México y Canadá Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Extienden cierre de fronteras con México y Canadá La frontera norte y sur permanecerá cerrada para viajes no esenciales hasta el 21 de julio para evitar la propagación del covid-19. 0

shares ShareTweetSavePostSend Estados unidos, canaá y éxico han acordado mantener sus fronteras compartidas cerradas para viajes no esenciales hasta el 21 de julio. Los gobiernos de los tres píses anunciaron hoy que extendeán el acuerdo para limitar los cruces fronterizos durante la pandemia de coronavirus. Las restricciones se anunciaron por primera vez el 18 de marzo y se extendieron en abril y mayo. Los empleados esenciales, como los profesionales de la salud, el personal de las aeroíneas y los conductores de camiones, ún pueden cruzar las fronteras de los estados unidos para trabajar. Los camioneros son cíticos ya que mueven alimentos y productos







Tweets about this