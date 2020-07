Ceremonia de graduación virtual de Butte College Video Credit: KHSL - Published 3 weeks ago Ceremonia de graduación virtual de Butte College La ceremonia de graduación de este año de Butte College será el 19 de Junio a las 6:30 de la tarde de manera virtual. 0

shares ShareTweetSavePostSend Butte college marcaá su graduacón anual úmero 51 con una ceremonia virtual, programada para el viernes 19 de junio a las 6:30 p.m. ás de 1600 estudiantes se graduaán. No es un evento en vivo, por lo que los graduados, familias, amigos y miembros de la comunidad pueden verlo en cualquier momento. Los estudiantes recibián un enlace al evento, y la celebracón virtual tambén estaá en el sitio web de butte





You Might Like

Tweets about this