White House trying to block John Bolton memoir

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ADVISER JOHN BOLTON.THE TRUMP ADMINISTRATION ISGOING TO COURT TO BLOCK THEPUBLICATION OF BOLTON'S MEMOIRNEXT WEEK.THE ADMINISTRATION CLAIMSBOLTON DID NOT COMPLETE A PRE-PUBLICATION REVIEW TO ENSURETHE BOOK DIDN'T CONTAINCLASSIFIED MATERIAL."I WILL CONSIDER EVERYCONVERSATION WITH ME ASPRESIDENT HIGHLY CLASSIFIED//IF THE BOOK GETS OUT, HE'SBROKEN THE LAW.AND I WOULD THINK THAT HE WOULDHAVE CRIMINAL PROBLEMS."THIS MORNING THE PUBLISHER ISFIGHTING BACK - SAYING THELAWSUIT IS "THE LATEST EFFORTBY THE ADMINISTRATION TO - PUTA STOP TO THE PUBLICATION OF ABOOK IT DEEMS UNFLATTERING TOTHE PRESIDENT." PRESIDENTTRUMP - FIRED BOLTON AFTER 17MONTHS AS NATIONAL SECURITYADVISOR.VNATSOT: "COVID IT IS A FRAUD.
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