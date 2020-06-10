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White House trying to block John Bolton memoir
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
White House trying to block John Bolton memoir

White House trying to block John Bolton memoir

The Trump Administration is going to court to block the publication of Bolton's memoir next week.

The administration claims Bolton did not complete a pre-publication review to ensure the book didn't contain any classified material.

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ADVISER JOHN BOLTON.THE TRUMP ADMINISTRATION ISGOING TO COURT TO BLOCK THEPUBLICATION OF BOLTON'S MEMOIRNEXT WEEK.THE ADMINISTRATION CLAIMSBOLTON DID NOT COMPLETE A PRE-PUBLICATION REVIEW TO ENSURETHE BOOK DIDN'T CONTAINCLASSIFIED MATERIAL."I WILL CONSIDER EVERYCONVERSATION WITH ME ASPRESIDENT HIGHLY CLASSIFIED//IF THE BOOK GETS OUT, HE'SBROKEN THE LAW.AND I WOULD THINK THAT HE WOULDHAVE CRIMINAL PROBLEMS."THIS MORNING THE PUBLISHER ISFIGHTING BACK - SAYING THELAWSUIT IS "THE LATEST EFFORTBY THE ADMINISTRATION TO - PUTA STOP TO THE PUBLICATION OF ABOOK IT DEEMS UNFLATTERING TOTHE PRESIDENT." PRESIDENTTRUMP - FIRED BOLTON AFTER 17MONTHS AS NATIONAL SECURITYADVISOR.VNATSOT: "COVID IT IS A FRAUD.



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