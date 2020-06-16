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Joe Biden Says President Trump Exercises 'No Leadership' On Coronavirus Response
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:01s - Published
Joe Biden Says President Trump Exercises 'No Leadership' On Coronavirus Response

Joe Biden Says President Trump Exercises 'No Leadership' On Coronavirus Response

Biden made a stop in Darby on Wednesday to talk about business and public health.

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THE WOMAN WAS NOT HURT.NO ONE HAS BEEN ARRESTED THUSFAR.RESTAURANT IN YEADON, ONETALKED ABOUT HER MOTHER WHOPASSED AWAY FROM COVID-19.THEY TOLD HIM OF THE FINANCIALIMPACT, PANDEMIC SHUTDOWN,BIDEN SPOKE ACCUSED THE TRUMPADMINISTRATION OF BUNGLING THERESPONSE AND COSTING LIVES.MORE THAN 20,000 A MONTH,THAT'S GREATER THAN WORLD WARII LEVEL CASUALTIES EACHMONTH.THAT'S MORE THAN FIVE, 9/11'SEACH MONTH.AND THIS ADMINISTRATION IS ENDGAUGING INSELF-CONGRATULATIONS.MAYBE TO MAY BE GOOD ENOUGHFOR DONALD TRUMP.BUT I'LL NEVER, EVER BE EXCEPTUNTIL I'M PRESIDENT.



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