Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Historic Greenwood District preparing for big Juneteenth celebration
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:17s - Published
Historic Greenwood District preparing for big Juneteenth celebration
Historic Greenwood District preparing for big Juneteenth celebration
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THEIR BIGGEST JUNETEENTHCELEBRATIONS YET.

ORGANIZERSARE EXPECTING AROUND TENTHOUSAND PEOPLE TO VISITBLACK WALL STREET THISFRIDAY FOR THE EVENTCOMMEMORATING THE END OFSLAVERY IN AMERICA.

2 WORKSFOR YOUS DANE HAWKINS TALKEDWITH SOME OF THE ORGANIZERSABOUT WHY THE EVENT MEANSEVEN MORE THIS YEAR.IN LESS THAN 48 HOURS, THISFIELD ORGANIZER NEHEMIAHFRANK AND ACTIVIST TYRANCEBILLINGSLY ARE LOOKING OUTINTO WILL BE FILLEDWITH THOUSANDS OF PEOPLE...READY TO CELEBRATE<00:13:57-00:14:04





Tweets about this

KJRH2HD

2 Works for You Historic Greenwood District preparing for big Juneteenth celebration https://t.co/w05wcKGs9x 1 day ago

KJRH2HD

2 Works for You Historic Greenwood District preparing for big Juneteenth celebration https://t.co/Ke1T1YQq0v 1 day ago


Related videos from verified sources

The vault: Five Points leaders who pioneered Juneteenth in Colorado [Video]

The vault: Five Points leaders who pioneered Juneteenth in Colorado

A look back at the Five Points business leaders who brought the Juneteenth celebration to Denver.

Credit: 7News - The Denver Channel     Duration: 00:43Published
The vault: Juneteenth ahead of election of first black Denver mayor [Video]

The vault: Juneteenth ahead of election of first black Denver mayor

A historic Juneteenth in Denver in 1991: The last celebration before the city's first black mayor was sworn in.

Credit: 7News - The Denver Channel     Duration: 02:04Published
What you need to know about Juneteenth [Video]

What you need to know about Juneteenth

The historic holiday, which celebrates the official end of slavery in the US, has taken on renewed significance this year.

Credit: BBC World News - Affiliate     Duration: 03:57Published