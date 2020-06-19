Sixers To Stay At Grand Floridian When NBA Season Resumes

THAT'S ALL FOR SPORTS, I'M DONBELL.BE SAFER AND BE SMART.WELL WOE NOW KNOW THAT THESIXERS WILL BE LIVING INLUXURY, WHEN THE SEASONRESUMES DOWN IN ORLANDO,FLORIDA ACCORDING TO A REPORTIN THE ATLANTIC, THE TEAM HASBEEN ASSIGNED TO THE GRANDFLORIDIAN, WHICH IS DISNEYMOST EXPENSIVE RESORT.THE TEAMS WILL BE DIVIDEDAMONG THROW HAD HE TELLS ALLBASED ON THEIR CURRENTRECORDS.PLAYERS WILL HAVE AC TOASTVARIETY OF AMENITIES INCLUDINGPLAYERS ONLY LOUNGE ALONG WITHPOOLS, BASHERS, MANICURISTCENTS, PEDICURE IS CENTS, AND