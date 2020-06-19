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'Super Flush' at Allegiant Stadium
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published
'Super Flush' at Allegiant Stadium

'Super Flush' at Allegiant Stadium

Another milestone for Allegiant Stadium - construction workers testing out the plumbing system, flushing all the toilets at the same time.

Everything seems to be working well, showing the Stadium is ready to go!

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STADIUM!

THIS IS VIDEO OFCONSTRUCTION WORKERS TESTINGOUT THE PLUMBING SYSTEM!THEY FLUSHED ALL THE TOILETS,URINALS AND RUNNING FAUCETS ATTHE SAME TIME.EVERYTHING SEEMS TO BE WORKINGWELL SHOWING ALLEGIANT STADIUMIS ALMOST READY TO GO!0:41 WE DON'T EVER WANT THERETO BE 60- 70,000 PEOPLE IN THEBUILDING AND THE PLUMBINGSYSTEM FAIL US DURING ONE OFTHOSE EVENTS.SO THIS IS ONE OF THE LASTBOXES TO CHECK THAT SAYS WE'REREADY TO ACCEPT GUESTSALLEGIANT STADIUM IS EXPECTEDTO BE FINISHED BY JULY -31-STTHE U-N-L-V REBELS ARESCHEDULED TO HOST CALIFORNIA .AUGUST -29-TH AT THE VENUE..THE RAIDERS HAVE ALSO RELEASED





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