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The history of Juneteenth
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:21s - Published
The history of Juneteenth

The history of Juneteenth

Celebrations will take place across the country for Juneteenth.

The 155th anniversary commemorates the day when enslaved people of Galveston, Texas.

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THE 155TH ANNIVERSARY -COMMEMORATES THE DAY WHENENSLAVED PEOPLE OF GALVESTON,TEXAS - FINALLY LEARNED THEYWERE FREE.THE NEWS CAME IN 18-65- TWO ANDHALF YEARS AFTER - PRESIDENTABRHAM LINCOLN - SIGNED THEEMANCIPATION PROCLAMATION.WHEN THE CIVIL WAR ENDED -UNION SOLDIERS TRAVELED TOTEXAS TO TELL ENSLAVED PEOPLETHAT SLAVERY HAD BEENABOLISHED.JUNETEENTH -- A MASH UP OF JUNEAND THE NUMBER 19 - BECAME ONEOF THE OLDEST KNOWNCELEBRATIONS IN HISTORY.THE HOLIDAY IS SIGNIFICANT FORMANY - ESPECIALLY AS PROTESTSCONTINUE TO CALL FOR RACIALEQUALITY ACROSS THE U-S.DR.TYLER D.PARRY ASSISTANT PROFESSOR OFAFRICAN AMERICAN AND AFRICANDIASPORA STUDIES "PEOPLE AREPUSHING FOR THE RECOGNITION OFJUNETEENTH BECAUSE ITJUNETEENTH WAS A MOMENT WHEREFREEDOM WAS DECLARED BUT ITONLY TOOK A COUPLE OF DECADESAFTER FREEDOM WAS DECLARED FORAFRICAN AMERICANS TO BESUBJUGATED YET AGAIN AFTERGOVERNMENTAL APPROVAL ."TEXAS WAS THE FIRST TO DECLAREJUNETEENTH - A LEGAL STATEHOLIDAY BACK IN 19-80.NEW YORK AND VIRGINIA HAVE NOWFOLLOWED TEXAS IN MAKINGJUNETEENTH A PAID HOLIDAY.FOR A LIST OF JUNETEENTH EVENTSHAPPENING AROUND THE VALLEYTODAY VISIT OUR WEBSITE AT KTNVDOT COM.A PLAN IN PLACE-- A-M-C



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