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Lose weight by filling up on the right foods
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:41s - Published
Lose weight by filling up on the right foods

Lose weight by filling up on the right foods

More than one in three adults in the U.S. is obese and in kids it’s one in five.

How can you get more bang for your bite without the added weight gain?

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& FOOD CAN BE ADDICTING.

BUTTHERE ARE SOME THINGS YOU CANDO TO EAT HEALTHY AND FULLWITHOUT GAINING WEIGHT.

ONEWAY IS BY PICKING LO━ ENERGYDENSITY FOODS.

WHOLE,UNPROCESSED FOODS, SUCH ASFRUITS, VEGETABLES, VERY LEANPROTEINS AND LO━FAT DAIRYPRODUCTS ALLOW US TO EAT MOREWITHOUT GAINING WEIGHT.

BAKEDPOTATOES ARE HIGH INCARBOHYDRATES YET LOADED WITHVITAMINS AND FIBER.BROT━BASED BEAN SOUPS CONTAINA BIG DOSE OF FIBER ANDRESISTANT STARCH.

GREEK YOGURTIS KNOWN AS THE SINGLE BESTFOOD FOR SHEDDING POUND





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