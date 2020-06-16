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Clearwater City Manager Discusses How City Is Handling Phillies' Coronavirus Outbreak
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:38s - Published
Clearwater City Manager Discusses How City Is Handling Phillies' Coronavirus Outbreak
Eight members of the Phillies have tested positive for coronavirus.
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FACILITY IS DISINFECTED.AT CITIZENS BANK PARK DAN KOOBCBS3 "EYEWITNESS NEWS."AND LATE THIS AFTERNOON, WESPOKE WITH THE CITY MANAGER OFCLEARWATER ABOUT HOW THE CITYIS HANDLING THE PHILLIESOUTBREAK.THE PHILLIES ORGANIZATIONHAS A -- HAS ALWAYS HAD AREPUTATION OF BEING VERYATTENTIVE TO MAINTAINING THEIRFACILITIES AND MAINTAINING ALLTHE PROTOCOLS THAT IT TAKES TOKEEP PEOPLE SAFE.SO, UNLESS THEY REACHED OUT TOUS FOR ADDITIONAL HELP, WE --WE KNOW THAT THEY ARE ON TOPOF THINGS.MR. HORN ALSO ADDED THATCLEARWATER'S OWNS SPECTRUM





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