Concentración del movimiento 'Black lives matter' con una protesta en España

shares ShareTweetSavePostSend En un Madrid pasado por agua, alrededor de 200 personas se repartieron a lo largo de toda la plaza, arrodillándose con pancartas y guardando la distancia de seguridad, para condenar este hecho que ha supuesto la gota que colma el vaso y que refleja la represión policial que viven las personas negras en los Estados Unidos. "Nosotros no olvidamos" fue alguna de las consignas que se cantaron este domingo en Sol







