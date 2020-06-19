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Yes! Pics - 6/19/20
Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 00:43s - Published
Yes! Pics - 6/19/20
Here are the viewer photos that made the air Friday night.
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FATHER'S DAY IS ALMOST HERE...AND WE'VE GOT SOME MORE SHOUTOUTS TO GIVE!

SHANIE TATE STARTSUS OFF... WITH THIS PICTURE OFSHAUNE DEBERRY AND HIS TWOBEAUTIFUL CHILDREN MIA ANDSHAUNE ENJOYING THE WEATHER.THEN... AMY SHEPHERD SHARED THISPICTURE WITH US... OF HER DAD...MIKE BUNN... WHOPASSED AWAY EARLIER THIS YEAR.SHE SAYS... HE LOVED M-S-U...HUNTING... AND SPENDING TIMEWITH FRIENDS AND FAMILY.AND LAST BUT NOT LEAST -- APICTURE OF ME AND MY DAD.THE BIGGEST GOOFBALL OF THEFAMILY... AND THE ONE WHO HOLDSUS ALL TOGETHER.HAPPY FATHER'S DAY, DAD!IF YOU WANT TO GIVE YOUR DAD ASHOUT OUT -- SEND A PICTURE TO..YES PICS AT FOX





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mishtimin

ฅ(≚ᄌ≚)⁷🌌 @ilmong_jk @DOYOU_LIKE_V Yes I'm sorry for him that he can't even go to his brothers wedding without people treatin… https://t.co/glEJqrVGWI 26 seconds ago

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Osmostrix RT @Lucecosplayart: Guess what is coming this month to Patreon? ;) Oh Yes! SpiderGwen! ❤ Want to see more pics? Retweet 15 times and I wil… 26 seconds ago

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⟭⟬ ⟬⟭ ⁷ @mithadwiashari @Mcu_92 @niallerdeputa You asked about youtube veiws $h*it head so i gave them to you, so yes you d… https://t.co/ulLrKGYGDq 2 minutes ago

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AlanG @Glitter_bug80 Yes, I do now after I followed, and seen your pics etc. But it was the wit that made me click. And… https://t.co/W4AswlPmLk 3 minutes ago

BESTGIRLJNK

ً6 days rosé all over my timeline. yes feed me with more rosé pics because i prolly need that 😌 5 minutes ago

Hafsa81771791

SidNaaz RT @real_mahii: D way baby always rescue us😭💛💛💛 I mean after iv- we all were a lil off but as usual her pics spreaded +vity💫💫💫✨✨🌈🌈🌈 Yes s… 6 minutes ago

infantblenderr

𝐯𝐢𝐯 RT @cherrybbyjas: buldge pics>>dick pics 😐 yes i said it 8 minutes ago


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