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Fort Lauderdale police officer wins boat ride in Father's Day contest
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:00s - Published
Fort Lauderdale police officer wins boat ride in Father's Day contest

Fort Lauderdale police officer wins boat ride in Father's Day contest

A South Florida law enforcement officer got some much needed family time for Father's Day.

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OFFICER GETTING SOME WELLDESERVED FAMILY TIME FORFATHERTODAY, SERGEANT MCDOWELL OFTHE FT.

LAUDERDALE POLICEDEPARTMENT TOOK TO THE OPENWATERS IN STYLE WITH HISFAMILY ON THIS SPORT YACHT -FITTED WITH THEIR OWN PRIVATECAPTAIN FOR THE DAY.

THIS ALLHAPPENING AFTER HIS WIFEENTERED HIM INTO A“FRONTLINESUPER DA” OF THE YEAR CONTESTSPONSORED BY THE PALM BEACHINTERNATIONAL BOAT SHOW ANDMARINEMAX.

IT'S TO HONOR FIRSTRESPONDERS WORKING ON THEFRONTLINES OF THE COVID-PANDEMIC.“IT FEELS REAL GOOD.

I AM VERYBLESSED JUST TO EVEN BE OUTHERE AND BE ABLE TO HAVE A DAYOFF AND SPEND IT WITH THEFAMILY.

IAPPRECIATIVE OF THOPPORTUNITY”“ITS REALLYEXCITING LIKE AND A LOT OFFUN.

ITEXPERIENCE” MCDOWELL ALTEACHES A MENTORING GROUP“YOUTH BEHIND THE SHIEL” YOUCAN FIND MORE INFORMATION ONOUR WEBSITE WP





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