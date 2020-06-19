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Officer involved in Breonna Taylor's death fired
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:49s - Published
Officer involved in Breonna Taylor's death fired

Officer involved in Breonna Taylor's death fired

Three months after Breonna Taylor was shot inside her own apartment, the detective involved in her death is being fired, but protesters say they want to see more action.

Protesters say all 3 officers involved in her death should be fired and put in jail.

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FIRED--BUT PROTESTERS SAY THEYWANT TO SEE MORE ACTION.THE LOUISVILLE POLICEDEPARTMENT SAYS DETECTIVE BRETTHANKISON VIOLATED DEADLY FORCEPOLICIES.FOR WEEKS, PROTESTERS HAVE BEENDEMANDING ALL THREE OFFICERSINVOLVED IN HER DEATH BE FIREDAND PUT IN JAIL.BRUCE SWEENEY II/PROTESTER:"THERE'S A LOT OF MESSAGES OUTHERE.BUT WE ALL WANT TO BE ONEGEORGE FLOYD.DAVID MCATEE.JUSTICE.NO JUSTICE, NO PEACE.PROSECUTE THE POLICE.IT SHOULD BE THE SAME MESSAGE."THE MAYOR SAYS HE COULD NOTFIRE THE OTHER OFFICERS BECAUSESTATE LAW AND THE POLICE UNIONCONTRACT PREVENTS HIM FROMDOING SO.AND THE POLICE MERIT BOARDCOULD HAVE A SAY IN HANKISON'SDIS



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Daily Caller - Published Also reported by •NPRHNGNUSATODAY.comNYTimes.com




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Credit: WTVQ Lexington, KYPublished