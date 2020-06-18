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Borgata Reopening To Public On July 6
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:34s - Published
Borgata Reopening To Public On July 6
The Borgata says it will host an invitation-only trial period starting July 2.
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WE'RE TRACKING STORMS.THANK YOU, LLARISA, WE WILLCHECK IN JUST A LITTLE BIT.JUSTÑi IN: GAMBLERS HAVE TOWAIT LITTLE LONGER TO PLACEBETS AT BORE GLAD, A CASINOJUST ANNOUNCED IT WILL REOPENTO THE PUBLIC ON JULY 6TH.YESTERDAY GOVERNOR PHIL MURPHYGAVE CASINOS GOT AHeTO OPENBEGINNINGt( JULY 2ND.ONLY INVITED GUESTS WILL BEçóALLOWED AT THE BORE GLAD ABEFORE THE SIXTH.AS PART OF THE CODEPRECAUTIONS, ALL GUESTS WILLHAVE A HEALTH SCREENING WHENTHEY ENTER, AND EVERYONE MUSTWEAR A MASK IN PUBLIC PLACES.ON THE CASINO FLOOR, EVERYOTHER SLOT MACHINE WILL BE





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Credit: CBS2 LA     Duration: 00:39Published