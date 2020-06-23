Rent moratorium ending in Nevada next week

LAWMAKERS DON'T ACT.13 ACTION NEWS SPOKE TO A LOCALATTORNEY WHO SAYS - IT'S NOTCLEAR WHETHER OR NOT JUNE 30THWILL BE THE DEFINITIVEEXPIRATION DATE SINCE WE ARESTILL IN A STATE OF EMERGENCY.BUT PROPERTY MANAGEMENT ANDLANDLORDS DO HAVE RIGHTS MOVINGTHROUGH AND PAST - THEMORATORIUM."THEY'RE LOOKING AT IT FROM ABUSINESS STANDPOINT - ITS ALLECONOMICS AND THEY'VE GOTLENDERS TO ANSWER TO, BANKSHAVE TO 'OK' WHAT THEY'REDOING"THOMAS ADVISES PEOPLE TO TALKTHEIR LANDLORDS ABOUT PAYMENTPLANS.WE DID REACH OUT TO GOVERNORSISOLAK'S OFFICE TO FIND OUT IFTHAT MORATORIUM WILL BEEXTENDED - BUT WE HAVEN'T HEARDBACK.STARTING NEXT MONTH, METRO WILLBE CHARGING THE PUBLIC N