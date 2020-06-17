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Financial Focus for June 23
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:14s - Published
Financial Focus for June 23

Financial Focus for June 23

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

JCPenney to close more stores amid its bankruptcy filing.

A bipartisan group of lawmakers is coming together to help small businesses in danger of foreclosing.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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NASDAQ UP ALMOST ONEPERCENT.SP500 UP ALMOST HALF A PERCENT.AND GAMING...BOYD UP FIVE PERCENT.CAESARS UP ALMOST THREEPERCENT.MGM UP ALMOST FOUR PERCENT.LAS VEGAS SANDS AND WYNN UP ONEPERCENT.RED ROCK RESORTS UP SIXPERCENT.-VJCPENNEY WILL CLOSE ANOTHER 13STORES FOR GOOD.THE DEPARTMENT STORE CHAIN ISINCHING TOWARD ITS TARGET OFCLOSING 250 STORES.IT FILED FOR BANKRUPTCY LASTMONTH, THE COMPANYPREVIOUSLY SAID IT EXPECTS 200OF THOSE CLOSURES TO HAPPEN BYTHE END OF THIS SUMMER.THE REMAINING 50 WILL BECLOSING BY NEXT SUMMER.MOST OF THE 13 STORES IN THELATEST ROUND WILL STARTLIQUIDATION SALES EARLY NEXTMONTH.A BI-PARTISAN GROUP OFLAWMAKERS....IS PUSHING FOR HELP FORSOME HOTELS...SHOPPING MALLS...AND OFFICE BUILDINGS HAVE BEENUNABLE.....TO PAUSE THOSE PAYMENTS.NOW....THEY'RE WORRIED ABOUT THEIRPROPERTIES.....FORECLOSING.THE LAWMAKERS ARE ASKING THETRUMP ADMINISTRATION AND THEFEDERAL RESERVE.....TO SET UP A LENDING FACILITY.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY....





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Taryn Valley RT @DaneDefense: DCCD needs your help! Today (June 23), DCCD volunteers will be looking at our current funds to decide if we can keep provi… 9 hours ago

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