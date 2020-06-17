Financial Focus for June 23

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NASDAQ UP ALMOST ONEPERCENT.SP500 UP ALMOST HALF A PERCENT.AND GAMING...BOYD UP FIVE PERCENT.CAESARS UP ALMOST THREEPERCENT.MGM UP ALMOST FOUR PERCENT.LAS VEGAS SANDS AND WYNN UP ONEPERCENT.RED ROCK RESORTS UP SIXPERCENT.-VJCPENNEY WILL CLOSE ANOTHER 13STORES FOR GOOD.THE DEPARTMENT STORE CHAIN ISINCHING TOWARD ITS TARGET OFCLOSING 250 STORES.IT FILED FOR BANKRUPTCY LASTMONTH, THE COMPANYPREVIOUSLY SAID IT EXPECTS 200OF THOSE CLOSURES TO HAPPEN BYTHE END OF THIS SUMMER.THE REMAINING 50 WILL BECLOSING BY NEXT SUMMER.MOST OF THE 13 STORES IN THELATEST ROUND WILL STARTLIQUIDATION SALES EARLY NEXTMONTH.A BI-PARTISAN GROUP OFLAWMAKERS....IS PUSHING FOR HELP FORSOME HOTELS...SHOPPING MALLS...AND OFFICE BUILDINGS HAVE BEENUNABLE.....TO PAUSE THOSE PAYMENTS.NOW....THEY'RE WORRIED ABOUT THEIRPROPERTIES.....FORECLOSING.THE LAWMAKERS ARE ASKING THETRUMP ADMINISTRATION AND THEFEDERAL RESERVE.....TO SET UP A LENDING FACILITY.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY....
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