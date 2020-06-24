'Latino Giving Circle' awards grants

RECENTLY REVIEWED ANDAPPROVED THE GRANTS AFTERHEARING PRESENTATIONSFROM FINALISTS AND DECIDED TOINVEST MORE THAN 11-THOUSAND DOLLARS IN THREE KERNCOUNTYNONPROFITS FOCUSED ON LEADERSHIPDEVELOPMENT INTHE LOCAL LATINO COMMUNITY...THE WINNERS ARE THE GREEN FIELDWALKING GROUPAND -- THE RAPID RESPONSENETWORK OF KERNPLUS -- SOUTH KERN SOL.THEY EACH RECEIVED JUST OVER37-HUNDRED DOLLARS.THE KERN LATINO GIVING CIRCLE ISPART OF THE LATINOCOMMUNITY FOUNDATION'S LATINOGIVING CIRCLE NETWORK.IT IS ONE OF 22 CIRCLESINVESTING IN LATINO-LEDNONPROFITS MAKING IMPACTS INLOCAL COMMUNITIES.AND MAKING BAKERSFIELD PROUD --B-H-S GRAD AND LOCALBOXER MIGUEL CONTRERAS IMPROVESTO 11-0 -- WITH A