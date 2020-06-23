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7 First Alert Forecast 0624 5pm
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:40s - Published
7 First Alert Forecast 0624 5pm
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BEACH HAZARDSTATEMENT IS INEFFECT FOR ERIE ANDCHAUTAUQUACOUNTIES ARE INEFFECT UNTIL 8PM.STRONG CURRENTSWILL MAKEDANGEROUSSWIMMINGCONDITIONS.WNY IS WIND WHIPPEDAS COOLER AIR HOLDSTEMPERATURESCLOSE TO THE 70DEGREE MARK FORMIDWEEK.

ALONGWITH THE WINDS WILLBE SOME SCATTEREDSHOWERS MAINLYALONG THE THRUWAYFROM BUFFALO TOBATAVIA THROUGH THEEVENING.

THE AIRSTAYS COOL ONTHURSDAY WITHSHOWERSDEVELOPING IN THEAFTERNOON.

BYFRIDAY WE START TOINCH BACK TOWARDSTHE 80 DEGREE MARKUNDER SUNNY SKIES.WEDNESDAYMORNING: 60AFTERNOON: 71MORNING SCATTEREDSHOWERS.

FEWAFTERNOON AREASOF RAIN.

COOLER ANDBREEZY.THURSDAYMORNING: 63AFTERNOON: 73MOSTLY SUNNY ANDCOOLER.

RAINSHOWERS SOUTH ANDEAST OF BUFFALOFRIDAYMORNING: 60AFTERNOON: 80WARM WITH SUN &CLOUDSBREAK TWO





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TotalTrafficELP

TTN El Paso RT @NicholeEGomez: Beautiful summer morning! Humidity and storm chances return this afternoon and evening. https://t.co/N8ba9g18Gw https://… 6 hours ago

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HG&B RT @NBCSPhilly: Plenty of sunshine and highs in the 80s today as humidity moves out. @NBCPhiladelphia has your forecast. https://t.co/jIgbx… 7 hours ago

Queenmorphe

Patty Garcia RT @WPTV: 💨SAHARAN DUST? You're used to seeing Sunny☀️, partly cloudy⛅️ & thunderstorms⛈ on the forecast, but what about a "saharan dust" p… 7 hours ago

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Gabe Ross - WECT Here's your First Alert 7-day forecast at a glance. #WECTwx #ILMwx https://t.co/kvwUng90My 8 hours ago

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Nichole Gomez ABC-7 Beautiful summer morning! Humidity and storm chances return this afternoon and evening. https://t.co/N8ba9g18Gw https://t.co/pywkBVTBw2 8 hours ago

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NBC Sports Philadelphia Plenty of sunshine and highs in the 80s today as humidity moves out. @NBCPhiladelphia has your forecast. https://t.co/jIgbx6ntUU 9 hours ago

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G M B RT @WesWilliamsII: Wednesday will be rainy and stormy at times. My forecast: https://t.co/Rvs11CRv57 #MSwx @WLOX https://t.co/azB6DyFTC2 9 hours ago

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