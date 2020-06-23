MSU President stands by Kylin Hill

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CONTINUE TO SPEAK OUT ONCHANGING THE STATE FLAGINCLUDING?NEW STAR RUNNING BACK KYLE ANDHE’LL WHO MAY NOT PLAY THIS YEARFOR MSU IF THE STATE FLAG HASNOT CHANGED AND MISUSE TOPLEADERS SUPPORT SKYLAND MSUPRESIDENT MARK.KEEN WAS IN TOWN TODAY TOCONTINUE HIS SHOW OF SUPPORT ANDCHANGING THE STATE FLAG COTTONWAS THE LEADING RUSHER IN THESEC LAST YEAR AND COLLINS ALSOFROM COLUMBUS NOW PRESIDENTKEENUM HAS BEEN IMPRESSED WITHHOW COLIN HAS STEPPED UP ON THISISSUE AND FULLY SUPPORTS COLLINSDECISION TO DEMAND A MUCH NEEDEDCHANGE.YOUNG MAN WHO’S REALLY DEDICATEDAND HE’S PASSIONATE ABOUT THEVIEWS THAT HE’S TAKEN THEPOSITION.HE’S TAKEN ON OUR STATE FLAG ANDI FULLY RESPECT AND HONOR HISDECISION TO DO SO, AND HE’SSHOWN HIS COURAGE AND HE STEPPEDUP AND HE’S REALLY PUT HISCAREER AT JEOPARDY BECAUSE HE’STHAT PASSIONATE ABOUT THIS ISSUEOF CHANGING OUR FLAG.SO I HAVE NOTHING BUT HIGHREGARD AND RESPECT FOR SILENTHILL AND MSU IS SET TO OPEN
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