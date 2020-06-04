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Former Roger Stone prosecutor testifies
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:41s - Published
Former Roger Stone prosecutor testifies

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A former member of the Department of Justice testified Wednesday that Roger Stone received preferential treatment.

Aaron Zelinsky told the house judiciary committee he resigned from the DOJ after he was pressured to go easy on the president's long time friend.

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JUDICIARY COMITTEE HE RESIGNEDFROM THE D-O-J AFTER HE WASPRESSURED TO GO EASY ON THEPRESIDENT'S LONGTIME FRIEND.0:25 WHAT I SAW IS ROGER STONEWAS TREATED DIFFERENTLY FROMEVERY OTHER DEFENDANT.// , WE WERE TOLD WE COULD BEFIRED IF WE DID NOT GO ALONGIN AN UNUSUAL MOVE, ATTORNEYGENERAL WILLIAM BARR REDUCEDTHE SENTENCING RECOMMENDATIONOF THE PROSECUTORS WHO TRIEDTHE CASE, ANDHELPED CONVICT STONE ON ALLCOUNTS.THE D-O-J SAYS THE ALLEGATIIONSARE BASED ON ZELINSKY'S OWNINTERPRETATION AND NOTFIRST-HAND KNOWLEDGE.WHILE WE WAIT FOR A COVID-19VACCINE, THERE'S NEW EVIDENCE



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Noodle Appell RT @ThisWeekABC: NEW: Former Stone prosecutor Aaron Zelinsky: “What I saw was that Roger Stone was being treated differently from every oth… 1 minute ago

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Aaron Peck RT @hugolowell: Top former Mueller prosecutor Aaron Zelinsky testifies before House Judiciary of political interference in Roger Stone case… 6 minutes ago

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🇺🇸NotUnderdog⭐️⭐️⭐️ Former Roger Stone Prosecutor to Say Sentencing Instructions Was Based on ‘Political Considerations’; DOJ Pushes Ba… https://t.co/Yuuxb9CaD7 23 minutes ago

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DearFriend RT @AmerIndependent: Former federal prosecutor Aaron Zelinsky testifies that he was told a more lenient sentence for Roger Stone was recomm… 33 minutes ago

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scott lowrance RT @JustTheNews: A former prosecutor in the Roger Stone case plans on telling Congress Wednesday that Stone was treated differently by @The… 40 minutes ago

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Patrick Star ⭐️ RT @BobbyJeffriesPA: Outrageous. These career political appointees prancing around as prosecutors need to be driven out of DOJ. Roger Stone… 50 minutes ago

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John Trader RT @kateashaw1: Former Roger Stone prosecutor Aaron Zelinsky’s written statement is genuinely shocking in its description of political deci… 1 hour ago

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A. A. McCaig RT @CNNPolitics: Roger Stone sentencing recommendation watered down from "highest levels," former prosecutor tells Congress https://t.co/Db… 1 hour ago


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