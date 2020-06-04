Former Roger Stone prosecutor testifies

JUDICIARY COMITTEE HE RESIGNEDFROM THE D-O-J AFTER HE WASPRESSURED TO GO EASY ON THEPRESIDENT'S LONGTIME FRIEND.0:25 WHAT I SAW IS ROGER STONEWAS TREATED DIFFERENTLY FROMEVERY OTHER DEFENDANT.// , WE WERE TOLD WE COULD BEFIRED IF WE DID NOT GO ALONGIN AN UNUSUAL MOVE, ATTORNEYGENERAL WILLIAM BARR REDUCEDTHE SENTENCING RECOMMENDATIONOF THE PROSECUTORS WHO TRIEDTHE CASE, ANDHELPED CONVICT STONE ON ALLCOUNTS.THE D-O-J SAYS THE ALLEGATIIONSARE BASED ON ZELINSKY'S OWNINTERPRETATION AND NOTFIRST-HAND KNOWLEDGE.WHILE WE WAIT FOR A COVID-19VACCINE, THERE'S NEW EVIDENCE
Justice Department prosecutor Aaron Zelinksy will testify to Congress this week about the sentencing of former GOP strategist Roger Stone. According to Business Insider, Zelinsky will say that senior..